Art. 1 – Sdp: «Accogliamo favorevolmente l’iniziativa della consigliera regionale Alessandra Zedda proposta come emendamento in finanziaria per l’introduzione di una misura a favore delle donne che hanno subito violenza».

«Accogliamo favorevolmente l’iniziativa della consigliera regionale Alessandra Zedda proposta come emendamento in finanziaria per l’introduzione di una misura a favore delle donne che hanno subito violenza. La misura chiamata “Reddito di libertà” va nella giusta direzione, ricalcando in toto lo schema proposto nel Reddito di Inclusione Sociale, che va oltre il mero aiuto economico ma spinge per il recupero della dignità della persona. In un periodo in cui la violenza di genere non tende a diminuire, ma anzi il contrario, non si può assolutamente allentare l’attenzione.»

Lo scrivono, in una nota, i quattro consiglieri regionali del gruppo Art. 1 – Sdp, Luca Pizzuto, Eugenio Lai, Daniele Cocco, Paolo Zedda.

Per tutti questi motivi la presentazione di una legge specifica è positiva. A questo proposito è importante ricordare che è all’ordine del giorno della VI commissione una nostra proposta di legge in tal senso “Norme per la diffusione della cultura della nonviolenza e contro la violenza di genere” che all’articolo tre «favorisce e finanzia i progetti personalizzati che permettano alle vittime di violenza di genere di superare il trauma della violenza subita».

«L’invito che rivolgo al Consiglio regionale – sostiene il consigliere Luca Pizzuto – è quello di unire le forze per arrivare a una proposta condivisa che vada in un’unica direzione: il rispetto e la difesa delle donne da qualsiasi forma di violenza.»

Comments

comments