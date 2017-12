Art. 1 – Sdp: «L’accordo sulla riqualificazione di La Maddalena dimostra che un nuovo modello di sviluppo è possibile».

«Il presidente Francesco Pigliaru, con la firma a Palazzo Chigi di quest’oggi, ha sancito la fine di uno scempio durato quasi dieci anni e causato dal governo guidato all’epoca da Silvio Berlusconi, riconsegnando l’uso dell’arcipelago de La Maddalena alla Regione Sardegna, ai suoi abitanti e ai turisti. Il nuovo accordo sblocca una situazione ferma da tempo restituendo le giuste prospettive di sviluppo a questo territorio. I punti fondamentali dell’intesa firmata con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riguardano le bonifiche ambientali, il recupero dei beni e delle aree dell’ex Arsenale e 50 milioni di euro da utilizzare per il rilancio turistico ed economico.»

I quattro consiglieri regionali del gruppo Art. 1 – Sdp, Daniele Secondo Cocco, Eugenio Lai, Luca Pizzuto e Paolo Zedda, commentano così l’intesa siglata oggi tra Governo e Regione sulla riqualificazione di La Maddalena.

«Quello di oggi è un ottimo risultato per il governo di centrosinistra dell’Isola, e arriva all’indomani degli accordi riguardanti lo stabilimento ex Alcoa di Portovesme. In un periodo complesso e di crisi, si concretizzano quattro anni di lavoro instancabile per una ripresa economica della Sardegna – concludono Daniele Secondo Cocco, Eugenio Lai, Luca Pizzuto e Paolo Zedda –, nel rispetto della sua predilezione al turismo e nella prospettiva di una riqualificazione industriale in equilibrio con l’innovazione tecnologica e con il patrimonio ambientale dei nostri territori.»

