Gavino Manca (Pd): «Con l’intesa che restituisce l’Arsenale della Maddalena ai sardi, il governo del centrosinistra, il centrosinistra mantiene gli impegni».

«Con l’intesa che restituisce l’Arsenale della Maddalena ai sardi, il governo del centrosinistra, a Cagliari come a Roma, dimostra di saper mantenere gli impegni con gli elettori e di saper lavorare per il bene della Sardegna e dell’Italia. Con la firma dell’accordo Pigliaru-Gentiloni possiamo infatti affermare che non soltanto si mette riparo al mancato G8 del 2009 ma si ridisegna un futuro di sviluppo e turismo per la Maddalena, la Gallura e l’intera Sardegna, con risorse che superano i 50 milioni di euro.»

Lo scrive, in una nota, Gavino Manca, consigliere regionale del Partito democratico.

«Ringrazio, dunque, il presidente della Regione ed il presidente del Consiglio dei ministri per aver chiuso, dopo quasi due lustri, il contenzioso sull’Arsenale, dando così seguito al decisivo impegno del ministro, Luca Lotti, e dell’attuale segretario nazionale del Pd, Matteo Renzi, per una positiva risoluzione della “questione” La Maddalena – aggiunge Gavino Manca -. Credo che questi siano i risultati che dimostrino il buon operare della Giunta e del Governo e sono proprio questi i fatti sui quali vorremmo confrontarci con gli elettori e con i nostri competitori politici – conclude Gavino Manca -, lasciando ad altri la politica degli slogan, delle promesse e delle vuote parole.»

Comments

comments