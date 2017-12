Gianluigi Rubiu (Udc): «Sono state tradite le attese dei lavoratori dell’agenzia Forestas e le aspettative di migliaia di disoccupati sardi».

L’ennesimo colpo di scena sulla vertenza Forestas è arrivato con la programmazione delle assunzioni per il prossimo triennio. Una beffa per i lavoratori dell’agenzia – riporta in una nota il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu -, che ha presentato un’interrogazione urgente all’assessore della difesa dell’Ambiente.

«Abbiamo raggiunto un accordo in conferenza dei capigruppo per venire incontro alle richieste dell’esercito di dipendenti – spiega Gianluigi Rubiu – con il capovolgimento del contratto di lavoro per gli addetti dell’ente ed un inquadramento giuridico nell’ambito della pianta organica della Regione. I vertici dell’ente hanno presentato il piano triennale per il fabbisogno del personale. Non si comprende la finalità del concorso dello scorso gennaio, con 8mila sardi che hanno presentato domanda per entrare nell’organico dell’ente. Una presa in giro per tanti disoccupati, che hanno perso tempo in spese, viaggi e raccomandate. Dall’ultimo provvedimento traspare un segnale chiaro. Forestas affonda per incapacità dei dirigenti e i cantieri forestali (sprovvisti di attrezzature e strumentazione) – conclude Gianluigi Rubiu – sono portati avanti grazie alla serietà ed alla professionalità dei dipendenti.»

