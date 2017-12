Ieri, a Sant’Antioco, un anonimo giocatore ha vinto con una giocata da 2 euro, 2.5 milioni di euro, indovinando i 10 numeri ed il numero “Oro” del concorso “Dieci e lotto”.

E’ una fine del 2017 decisamente fortunata, nel Sulcis, per chi cerca la fortuna con gli ormai numerosissimi concorsi a premi che promettono di cambiare la vita ai giocatori baciati dalla sorte.

Dopo la vincita di ben 2 milioni di euro, “grattata” in un tagliando da 10 euro del concorso “Il Miliardario”, lo scorso 11 dicembre, nella rivendita Bar Tabacchi di Bruncu Teulada, di proprietà di Angelo Nocco, ieri la dea bendata si è materializzata a pochi chilometri di distanza, nella ricevitoria di Carmela Cannavà, in Corso Vittorio Emanuele 64, a Sant’Antioco, dove un anonimo giocatore ha centrato una vincita di ben 2 milioni e mezzo di euro, mettendo insieme tutti i 10 numeri ed il numero “Oro” del concorso “Dieci e lotto“, con il modesto investimento di soli 2 euro (1 euro per i 10 numeri e 1 euro per il numero “Oro”).

Il giocatore ha scoperto di aver vinto, in diretta, attraverso il monitor della ricevitoria, constatando che i 10 numeri scelti per la giocata (3, 5, 8, 11, 15, 30, 53, 83, 85 e 88) erano tra i 20 numeri estratti e si è poi reso conto di aver indovinato anche il numero “Oro” che ha moltiplicato la sua straordinaria vincita.

La ricevitoria di Carmela Cannavà non è nuova a grosse vincite. Nella primavera del 2015, un altro fortunato giocatore, si mise in tasca la bella cifra di 2 milioni e 395mila euro.

