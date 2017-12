Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di qualsiasi genere nei luoghi sensibili a fine anno.

Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha firmato l’ordinanza (n. 420 del 28 dicembre 2017) che vieta l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nei luoghi sensibili, nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2017 e il 1° gennaio 2018. Il divieto si applica per lo scoppio di petardi in prossimità e a una distanza inferiore a 200 metri da luoghi di culto, cinema, piazze pubbliche, giardini pubblici e ricoveri zootecnici.

«Con questa misura – ha commentato il sindaco – l’Amministrazione comunale intende salvaguardare la sicurezza dei nostri concittadini e tutelare il benessere degli animali. Il nostro obiettivo è evitare che l’esplosione di petardi possa determinare, per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi, conseguenze negative a carico di persone e animali, nonché fenomeni di degrado urbano e inquinamento.»

Per chi non rispetterà l’ordinanza sono previste sanzioni dai 25 ai 500 euro. L’individuazione delle zone in cui è assolutamente vietato esplodere petardi permetterà di perseguire con più facilità i trasgressori.

