La dea bendata non si è ancora stancata di baciare il Sulcis: dopo le due vincite milionarie, oggi con il gratta e vinci “Il Miliardario” ha premiato con 300.000 euro 23 dipendenti della Lai Automobili.

L’11 dicembre 2 milioni di euro con un tagliando da 10 euro del gratta e vinci “Il Miliardario” nella ricevitoria di Angelo Nocco, a Bruncu Teula; mercoledì 27 dicembre 2,5 milioni di euro con una giocata da 2 euro al “Dieci e lotto” nella ricevitoria di Corso Vittorio Emanuele 64 di Carmela Cannavà, a Sant’Antioco. La dea bendata ha bussato due volte con vincite milionarie in soli 16 giorni, nel Sulcis ma, non ancora soddisfatta, ha bussato anche una terza volta, questa volta a Carbonia, non con proporzioni milionarie ma, comunque, con una somma considerevole: 300.000 euro!

E’ l’importo vinto da 23 dipendenti della Lai Automobili, con uno dei 60 gratta e vinci “Il Miliardario” da 5 euro acquistati al Conad SuperStore di via della Stazione. Si tratta di giocatori non abituali che, sotto le festività di fine anno, hanno deciso di mettersi insieme con piccole quote di una decina di euro, per tentare la fortuna… Che non si tratti di giocatori abituali, è confermato dal fatto che non tutti i dipendenti hanno accettato di partecipare, salvo poi pentirsi, evidentemente, quando si è materializzata la grandissima sorpresa…

Quando una piccola monetina da 5 centesimi ha “grattato” il tagliando fortunato…nella sede della Lai Automobili di via Nazionale è esplosa la festa… Per i 23 fortunati è stato sicuramente un graditissimo regalo, come confermano i sorrisi immortalati stamane dalle macchine fotografiche arrivate numerose per documentare quanto accaduto.

Comments

comments