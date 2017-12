Si conclude questa sera a Iglesias (inizio ore 19.00), nella chiesa di San Pio X, la 15ª edizione di Gospel Explosion.

Si conclude questa sera a Iglesias, la quindicesima edizione di Gospel Explosion, la rassegna itinerante (e costola del festival Narcao Blues) organizzata dall’associazione culturale Progetto Evoluzione.

Il gruppo statunitense Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel, completa il suo tour nell’isola, iniziato il giorno di Natale al Teatro Centrale di Carbonia e proseguito a Sassari, Alghero, Cuglieri e Serramanna, nella chiesa di San Pio X.

L’inizio è fissaio alle 19.00, con ingresso gratuito.

L’ensemble originario del Missouri è stato fondato dal cantante e direttore musicale Cedric Shannon Rives, talento cristallino che fin da giovanissimo ha iniziato a cimentarsi con la musica padroneggiando con innata grazia e facilità le arti del musical e della recitazione. Con quattro album all’attivo e decine di migliaia di dischi venduti in tutto il mondo, l’artista americano è accompagnato in questo giro della Sardegna in musica dalle voci di Christopher Ifill, Joel T. Lester e Travis Tailor, da Heyward Matthews alle tastiere e da Chance Harper alla batteria. Il repertorio spazia tra modernità e tradizione con le immancabili pietre miliari del genere e brani originali dello stesso Cedric Shannon Rives, molti dei quali sono stati ripresi da alcuni tra i più importanti artisti gospel contemporanei, come The Anointed Pace Sisters, Darwin Hobbs, DeWayne Woods, Le’Andria Johnson, tra gli altri.

