Sono aperte le iscrizioni dei gruppi e carri allegorici per la sfilata in maschera in programma sabato 10 febbraio 2018 per le vie della città di Iglesias, organizzata dal comitato Stardust Events Sardegna, nato dall’unione di tre associazioni sportive Azzurra 2000, D.N.A.Fitness & Dance New Age e Milly’s Angels Dance & Fitness Center.

Per informazioni e iscrizioni: stardustiglesias@hotmail.com .

