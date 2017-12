Venerdì 29 e sabato 30 dicembre ritorna a Quartu S. Elena la manifestazione “Lollas, Autumn Tastes of Sardinia”.

Esposizioni di abiti d’epoca e costumi sardi, street food, degustazioni di cibi e vini prelibati, le botteghe degli antichi mestieri artigiani, laboratori sulla preparazione del pane e dei dolci sardi del territorio, presentazioni di libri, letture, eventi culturali, musica, spettacoli e animazione per le vie del centro storico. Il 29 e il 30 dicembre ritorna a Quartu Sant’Elena la manifestazione “Lollas, Autumn Tastes of Sardinia” che nei primi anni ’90 fece di questo comune tra i più popolosi dell’area metropolitana di Cagliari ricco di tradizioni artigiane, uno dei più dinamici centri culturali della Sardegna. Le case antiche della città si vestono a festa nell’ultimo weekend dell’anno per salutare il 2018 con una due giorni densa di appuntamenti tra suoni, sapori, parole, brindisi e auguri, dalle 16.00 alle 21.00.

Una ricchissima tradizione produttiva, alimentare e gastronomica insieme alla sua millenaria ospitalità che si ritrova in questo affascinante percorso multisensoriale a ritroso nel tempo tra le memorie dei quartesi, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Un itinerario che attraversa il centro storico tra via Eligio Porcu, Via Garibaldi, Via XX Settembre, Via Roma, Piazza delle Arance e Piazza Santa Maria e collega sette antiche case campidanesi dell’800: Casa Olla, Casa Dom’e Farra, Casa Celio Pusceddu, Casa Passera, Casa Murgia Casanova, Casa Fais, Casa Lepori, che durante le due giornate apriranno ai visitatori le loro “lollas” dove si potrà curiosare tra le esposizioni di abiti d’epoca, degustare i prodotti del territorio, assistere ai laboratori di preparazione dei prodotti tradizionali, ai concerti dal vivo con alcune delle formazioni tra le più apprezzate della scena musicale sarda, o passeggiare nelle splendide viuzze del centro per lasciarsi catturare dai profumi del pane appena sfornato come “su coccoi”, “su moddizzosu”, “su civraxiu” e “su pintau”, vera eccellenza della tradizione quartese. E ancora un’area ludica per i più piccoli nella Piazza Santa Maria con i giochi gonfiabili e percorsi ludico motori e animatori, e il trenino turistico che percorrerà il suo itinerario per le vie del centro storico.

Una grande festa popolare tipica del Campidano come si usava fino ad alcuni decenni fa, in cui ogni visitatore potrà personalizzare il suo percorso tra le antiche “lollas” in base ai suoi gusti e orari che si articolerà tra Sa Domu de is Maistrus (Casa Celio Pusceddu), Sa Domu de sa Cultura (Casa Olla), Sa Domu de is Drucis (Casa Lepori), Sa Domu de su Binu (Casa Fois), Sa Domu de is Froris (Casa Passera), Sa Domu de su Pani (Casa Murgia Casanova) e Sa Dom’e Farra.

Comments

comments