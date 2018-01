“Sto bene, proprio ora, proprio qui”, al Circolo Soci Euralcoop giovedì 25 gennaio uno spettacolo per il 79° compleanno di signor G.

In occasione di quello che sarebbe stato il 79° compleanno di signor G, il Circolo Soci Euralcoop ha organizzato per giovedì 25 gennaio, alle 19.00, nei locali del Circolo, in piazza Marmilla, a Carbonia, lo spettacolo “Sto bene, proprio ora, proprio qui”, un viaggio nel teatro-canzone di Giorgio Gaber attraverso il tentativo di ri-lettura dei temi che hanno animato ed “agitato” l’animo del signor G. Un tentativo di attualizzazione del pensiero e dell’analisi antroposociale che ha contraddistinto la straordinaria collaborazione artistica ed il “sentire” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. La fatica dell’animo umano, la sua leggerezza, il disagio esistenziale, la bellezza delle “periferie umane, la complessità del pensiero e la semplicità e la forza dell’Amore”. L’invettiva e la poesia tesa non solo ad idealizzare, ma “anelare” finalmente ad “un uomo nuovo”…..

L’arpa di Raoul Moretti traccia musicalmente il solco gaberiano con una vena “reinterpretativa” originale che mette a proprio agio la voce narrante di Gerardo Ferrara.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con l’Ente Concerti Città di Iglesias.

L’ingresso sarà libero e gratuito.

