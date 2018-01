A Carbonia è attivo il servizio di doposcuola.

Nella sede dei Servizi Sociali di via XVIII Dicembre, a Carbonia, dal 28 novembre 2017 è attivo il servizio di doposcuola per 20 bambini dai 6 ai 15 anni. Si tratta di giovani appartenenti a famiglie indigenti, che vengono costantemente seguite dai Servizi Sociali.

Il servizio di doposcuola si svolge il pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 19, dal lunedì al venerdì, a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale, che assistono i giovani nelle attività di studio, svolgimento dei compiti e in attività ludico-ricreative. «Un’attività strategica messa in campo dal comune di Carbonia per offrire ai ragazzi più bisognosi uno spazio di aggregazione, integrazione e socializzazione. Siamo felici – ha annunciato l’assessore dei Servizi sociali Loredana La Barbera – di poter comunicare che il servizio di doposcuola proseguirà anche nel periodo estivo, venendo incontro così alle esigenze delle famiglie indigenti della nostra città. La chiusura delle attività è prevista per il 12 novembre 2018».

