Al via i percorsi formativi per il personale del Parco Geominerario.

L’assessorato regionale del Lavoro ha autorizzato le agenzie formative ad avviare i percorsi formativi rivolti al personale appartenente al bacino dei lavoratori del Parco Geominerario già selezionati e assunti o in fase di assunzione da parte di Igea Spa.

I percorsi formativi da avviare riguardano:

IAL Sardegna srl Impresa sociale – percorso formativo: “Gestione e interventi di risanamento ambientale”;

ECIPA Sardegna – percorso formativo: “Esecuzione interventi di messa in sicurezza e risanamento ambientale”;

ANAP Sardegna – percorso formativo: “Interventi di manutenzione ordinaria, messa in sicurezza e risanamento ambientale”;

Ente ISOGEA Formazione Professionale – percorso formativo: “Progettazione e restituzione grafica di interventi di messa in sicurezza e risanamento ambientale”;

Sardinia Professional Service società cooperativa – percorso formativo: “Conduzione mezzi meccanici in cantieri di messa in sicurezza e risanamento ambientale”.

Le agenzie formative dovranno raccordarsi con Igea SpA per l’organizzazione dei percorsi formativi e con gli eventuali organismi preposti al rilascio delle abilitazioni e con l’A.S.P.A.L. per quanto riguarda l’avvio dei percorsi e la realizzazione dei medesimi.