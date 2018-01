Chiusura al traffico veicolare per tre mesi in due vie di Carbonia 2 per consentire i lavori di urbanizzazione primaria.

Al fine di effettuare i lavori di completamento delle opere primarie di urbanizzazione in località Sa Perda Bianca, dal 10 cennaio al 10 aprile 2018 è prevista la chiusura del traffico veicolare in via delle Gardenie e in via delle Primule.

«Una misura che consentirà di prevenire i pericoli alla pubblica incolumità, garantendo nel contempo gli standard di sicurezza stradale», ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici Gian Luca Lai.

Verranno ovviamente garantiti gli accessi pedonali alle abitazioni e, in caso di necessità, la corretta e regolare circolazione dei veicoli tramite movieri o semaforo mobile.

Comments

comments