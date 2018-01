Da Libera Sardegna solidarietà al sindaco di Iglesias Emilio Gariazzo.

«Le minacce al sindaco di Iglesias Emilio Gariazzo sono l’espressione di una intollerabile mentalità mafiosa contro la quale la comunità cittadina e quella isolana si devono ribellare»: lo afferma Giampiero Farru, referente regionale di Libera, l’associazione fondata da don Luigi Ciotti che anche in Sardegna promuove la cultura della legalità.

«Ogni intimidazione ai nostri amministratori è un attacco alla nostra democrazia, ma le modalità con le quali il sindaco di Iglesias viene attaccato sono doppiamente inquietanti perché si richiamano ad una evidente simbologia mafiosa – aggiunge Giampiero Farru –. Insieme alla violenza, la criminalità organizzata usa infatti linguaggi specifici per imporre la sua presenza in un territorio. A questa cultura criminale bisogna contrapporre la cultura della corresponsabilità, della legalità e della condivisione dei valori sui quali si basa la nostra democrazia e la nostra convivenza. Libera Sardegna esprime la sua solidarietà al sindaco Gariazzo e alla comunità tutta di Iglesias contro queste intimidazioni di stampo mafioso contro le quali è necessario dare una risposta forte, sia in termini di ordine pubblico sia sul piano educativo e culturale – conclude Giampiero Farru -: perché non prevalga il linguaggio violento delle mafie ma quello della democrazia e della legalità.»

Comments

comments