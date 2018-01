Don Vito Sguotti Carbonia e Marco Cullurgioni Giba, sono le squadre finaliste della 27ª edizione della Coppa Capodanno di calcio riservata alla categoria giovanissimi, organizzata dalla delegazione del comitato FIGC di Carbonia con la collaborazione del comune di Giba.

Le due squadre si sono qualificate per la finalissima, in programma giovedì 4 gennaio, alle 15.00, sul manto in erba sintetica dello Stadio Comunale di Giba, superando rispettivamente l’Atletico Narcao per 8 a 0 e gli Ex Biancoblu Carbonia per 1 a 0.

