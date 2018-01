Due dei tre parlamentari uscenti del Sulcis Iglesiente non verranno ricandidati. Mauro Pili annuncia, dopo dieci anni, il suo ritorno in Sardegna.

Mancano poche ore alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste e dei candidati nei collegi plurinominali e uninominali di Camera e Senato e un po’ tutti i partiti sono ancora alle prese con gli ultimi dubbi sulle scelte da fare in vista delle elezioni Politiche del 4 marzo prossimo. Solo CasaPound ha ufficializzato le proprie liste ieri (domani pubblicheremo tute le liste). A fronte di tanti dubbi, ci sono già tante certezze, quelle che riguardano i nomi dei deputati e dei senatori uscenti che non saranno ricandidati.

Il Sulcis Iglesiente nella legislatura appena conclusa aveva tre deputati: Francesco Sanna ed Emanuele Cani del Partito democratico, Mauro Pili del gruppo misto (eletto cinque anni fa per la seconda legislatura consecutiva nel collegio circoscrizionale della provincia di Carbonia Iglesias con Il Popolo della Libertà). Dei tre, Francesco Sanna è l’unico che verrà ricandidato, al secondo posto, dietro un’altra uscente, Romina Mura, nel collegio plurinominale Sardegna 1 (Cagliari – Oristano) della Camera dei deputati. Il Partito democratico non ricandiderà Emanuele Cani (cinque anni fa eletto come capolista) e non sarà della partita Mauro Pili. L’ex presidente della Regione nel corso della legislatura ha lasciato il gruppo del Popolo della Libertà (ritornato Forza Italia) ed ha guidato il suo movimento civico Unidos, schierandosi nel gruppo misto. Nei giorni scorsi era emersa l’ipotesi di una sua candidatura nelle liste della Lega di Matteo Salvini, che in Sardegna ha stretto un’alleanza con il Partito Sardo d’Azione, ma ieri sera è stato il diretto interessato a mettere a tacere tutte le voci e a porre fine ufficialmente alla sua esperienza da parlamentare, con un lungo post pubblicato nel blog unidos.io e nei suoi profili facebook, che pubblichiamo integralmente.

Cercherò di dirvi ciò che devo con la semplicità e la sincerità che vi sono dovute.

Queste parole le rivolgo a Voi, amiche e amici, a Voi che avete sopportato con me momenti difficili e gioito per quelli più entusiasmanti.

Tante gioie e infinite amarezze, sempre affrontate, però, con il rigore di chi si è battuto a testa alta e schiena dritta per una giusta causa.

Siamo stati per questo contrastati e combattuti, mai amati dai poteri forti, ostacolati dalla partitocrazia dei potenti, perseguiti da invidie e gelosie da bassa lega.

Abbiamo resistito e non ci siamo fermati. Abbiamo conosciuto il dolore dei tradimenti, di coloro che ci hanno colpito alle spalle, per un tozzo di potere o una manciata di denari.

Incuranti siamo andati avanti, anche quando la voce sibillina esortava a lasciar perdere.

A Voi che quotidianamente mi avete esortato a non fermarmi, vorrei dirvi, però, con lealtà: lascio Roma, ma non lascio la mia terra, non abbandono il mio e il nostro sogno di libertà per il Popolo Sardo. Ritorno per strada, per costruire se ne avrò la forza e il sostegno il riscatto della nostra terra.

A chi mi ha esortato a resistere, a riproporre la mia candidatura alle elezioni politiche, sento il dovere di rivolgere un pensiero di gratitudine per la sincera stima che mi avete voluto riservare.

Con altrettanta fraterna amicizia, però, vorrei ricordare ad ognuno che per me la politica non è mai stata compravendita, non è mai stata appartenenza ideologica, non è mai stata carrierismo e mai sarà sottomissione ai potenti o ai potentati di turno. Prima di tutto è stata ed è dignità politica e umana, onestà intellettuale, rigore morale e coerenza!

Ho iniziato la mia esperienza politica a 22 anni con la mia lista civica, contro i potenti di allora, nella profonda e sincera terra dei miei amici minatori. Sapevo sin da allora quanto sarebbe stato ardito abbattere il muro della partitocrazia e del potere costituito. La storia ha detto altro. Della mia città ne sono diventato Sindaco a 26 anni quando nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato, contro destra e sinistra. Non per merito mio, certo, ma del coraggio di cambiamento di quella mia comunità. Cercai di ricambiare quella immeritata fiducia, ma non ci riuscii come avrei voluto. I miei concittadini mi riconfermarono a gran voce, anche allora immeritatamente. Premiarono il mio metterci il cuore, la passione in quel che facevo.

Tanto di più avrei voluto e dovuto fare.

Le vicende della vita e le battaglie civiche mi catapultarono a 32 anni alla Presidenza della Regione. Mi tremavano le vene dei polsi. Accettai l’ardita proposta, sotto la spinta di uno slancio giovanile irruento e incosciente.

In pubblica piazza rivolgendomi ad una distesa infinita di cittadini, però, dissi: non chiedetemi di essere un Presidente di destra o di sinistra, chiedetemi di essere il Presidente di tutti i Sardi.

Fu record assoluto di preferenze. Tante speranze e tante aspettative. Che andarono subito deluse. I carnefici erano dentro casa, potentati e faccendieri, preferirono fermare sul nascere quel sogno di cambiamento.

Resistetti, anche allora.

Dopo due anni di abusivo governo il Consiglio Regionale ripristinò la legalità democratica riassegnandomi la Presidenza della Regione. Fu un calvario, ma rivendico quell’esperienza come una delle mie più entusiasmanti e incisive azioni di governo. In quei 20 mesi feci carte false per rimettere in moto la mia terra. Ci fu in lungo e in largo un pullulare di cantieri, di opere, le campagne ripresero ad avere l’acqua grazie ad opere ciclopiche realizzate lavorando per la prima volta giorno e notte, l’agricoltura ripartì, il turismo segno l’inversione di marcia con l’arrivo dei low cost e della continuità territoriale, l’occupazione in due anni balzò di 6 punti in percentuale e il Pil della regione doppiò quello della crescita italiana. Da Regione ultima nella spesa europea balzammo al primo posto, partì la svolta innovativa dell’Egoverment. Le industrie ebbero energia a basso costo, si fecero le prime grandi azioni di bonifica ambientale.

Un anno prima del voto i franchi tiratori e gli ascari di palazzo fecero il resto.

Quell’esperienza fu segnata in modo indelebile da una legge elettorale che non prevedeva l’elezione diretta del Presidente ma solo un’indicazione degli elettori. Ai potentati poco interessava che i sardi mi avessero tributato il più alto numero di preferenze della storia!

Arrivò il Parlamento, nel 2006!

Lo dissi a chiare lettere: vado a rappresentare la Sardegna. Furono migliaia i miei voti contrari alle indicazioni di partito, in difesa della mia terra. Attaccai frontalmente ministri e discepoli del potere trasversale. Feci saltare operazioni, conquistai norme essenziali per il futuro dell’isola.

Toccavo con mano l’ostilità nei miei confronti e delle mie battaglie. Gli ascari agivano nel silenzio. Ne ho respinto gli assalti, reiteratamente. Le energie, già poche per difendere la Sardegna, però, si dilapidavano respingendo gli agguati di palazzo.

Non vi era più molto tempo da perdere.

Per me sarebbe stato facile continuare ad essere capolista e rieletto per altri vent’anni. Troppo comodo e da ignavi. Ho alzato l’asticella, non promesse, ma decisioni!

Ho esortato ad alta voce e in pubblica piazza: vi do sei mesi per approvare il decreto per il riequilibrio insulare e revocare la convenzione con la Tirrenia. Dopo sei me ne vado per combattervi a viso aperto!

Lasciai, con amarezza! Ma senza rassegnazione.

Ecco, da allora ad oggi sono passati 4 anni. Ne ho patito di ogni colore, in silenzio, dinanzi a chi vedeva dietro quella mia decisione un interesse nascosto! Beata stoltezza. Ho ignorato con sommesso sforzo coloro che con la grazia da elefantiaci lepidotteri gettavano discredito e dubbi sulla mia e nostra azione politica. Del resto ognuno nella sua vita sceglie il terreno che meglio gli si addice.

Ho combattuto in parlamento a viso aperto. Da solo! Senza un bicchiere d’acqua di conforto. Ho patito l’isolamento politico e umano, che ho sopportato e superato solo per la convinzione della causa della mia terra.

Di certo anche un infante avrebbe compreso che quelle battaglie non erano certo il dispiegamento di un tappeto rosso per la carriera!

Di quelle battaglie, ne ero e ne sono tuttora orgogliosamente convinto!

Dunque, non mi associo alle voci stridenti di coloro che si sentono rinnegati da Roma per chi sa quale causa! Del resto non avendo mai percepito parole di difesa per la Sardegna da parte di taluni escludo siano stati esclusi a causa di un improbabile patriottismo Sardo!

La differenza è sostanziale: io ho scelto di non esserci. L’ho scelto anni fa quando avevo tutto, quando avevo candidatura e carriera assicurata! Ho scelto di battermi per la mia terra senza secondi fini. Che piaccia o non piaccia ai miei vetusti o novelli detrattori!

Ho ascoltato con parsimonioso sorriso le perorazioni mercantili di chi offriva posti certi e candidature sicure. Ho sommessamente fatto notare ai tanti interlocutori che la Sardegna non è merce di scambio. Ho con cortesia spiegato che la Sardegna non è Italia.

Una terra violentata in lungo e in largo dallo Stato che la ripaga con mercimonio da quattro soldi, con una legge elettorale che ha cancellato le identità regionali già condizionate nel passato.

Del resto la colpa, però, è anche di chi confonde il voto con il tifo.

Queste sottospecie di leader che si susseguono in Sardegna sanno già che i sardi voteranno a prescindere da ciò che faranno, o molto più probabilmente non faranno, per la nostra terra.

Ci sono sardi che votano per tifo, una volta a destra, una volta a sinistra, una volta le stelle una volta la padania.

In molti si innamorano di pseudo leader! Di slogan plasmati ad hoc per il plasmare popolo!

Peccato che nessuno di questi, nessuno, abbia a cuore le sorti della Sardegna! Sono colonizzatori sottovuoto spinto che sbarcano in terra sarda a sbancare voti per poi usarli contro di noi.

Della Sardegna non sanno niente. Giungono nella nostra isola con la logica della toccatina al cesso. Quattro parole, quattro pacche e tutti contenti. Compresi quei quattro mercenari lasciati in libertà dalla buoncostume che si vendono al miglior offerente!

Povera terra nostra senza la coscienza di un Popolo che sa reagire.

Ed è inutile pensare che i candidati anagraficamente sardi faranno la differenza. Il servilismo sarà la regola, andranno a Roma a scaldare una poltrona, riposare le corde vocali, per non disturbare il padrone!

Sono elezioni contro la Sardegna! Contro le identità, contro la libertà del Popolo sardo.

Candidarsi per alcuni è mera retorica, esibizionismo da infantile carrierismo, compresi coloro che perseguono fantomatiche ammucchiate elettorali, promosse da taluni personaggi che hanno maldestramente insultato, offeso e osteggiato la nostra libera battaglia per la Sardegna!

Bene fanno i pastori della nostra terra a rigettare le schede! Si preparano alla guerra, per difendere i pascoli, il latte, il formaggio, la terra arsa dalla siccità!

Io personalmente sto con chi combatte! Sono con chi reagisce, con coloro che non si fanno condizionare dal mero tifo ideologico! Con chi non porta il cervello all’ammasso!

La nostra sfida deve essere alta. Serve un grande piano di resistenza del Popolo Sardo! Tanto chiunque vinca dovremo difenderci, con un piano d’attacco, economico, sociale e culturale!

Preferisco continuare a perseguire, come ho sempre fatto nella mia vita, ciò che appare impossibile, piuttosto che accettare la rassegnazione di un popolo destinato a restare sottomesso alle logiche di uno Stato vigliacco!

Torno per strada, dunque. Per reagire al servilismo, per contrastare il silenzio. Per continuare a costruire la via Sarda allo sviluppo.

Per questo motivo non partecipo a queste elezioni contro la Sardegna, ma sarò in piazza, in ogni piazza, della nostra terra per la più grande azione giudiziaria collettiva contro i poteri forti mai messa in campo nell’isola e non solo.

La class action contro Abbanoa sarà un’azione straordinaria che restituirà ai Sardi il coraggio di difendersi, di ribellarsi e di costruirsi da soli il proprio futuro. Del resto l’acqua è il primo elemento della vita. E da qui ripartiamo, per la libertà del Popolo Sardo.

Il nostro futuro non è nelle mani di un parlamentare che lascia, ma nella coscienza di un Popolo.

Io resto con voi, ma vorrei che ognuno di voi restasse con la Sardegna!

