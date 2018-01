E’ prevista per domani una giornata di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori Eurallumina con manifestazione davanti all’assessorato regionale dell’Ambiente.

La RSU Eurallumina in una nota ribadisce la ormai non più procrastinabile definizione in termini positivi dell’interminabile iter, considerando ampiamente dettagliato e garantito il pieno rispetto delle rigorose normative sui temi ambientali e sanitari.

La RSU Eurallumina, nel proseguimento dello stato di mobilitazione permanente ha annunciato l’innalzamento del livello delle iniziative tese al raggiungimento di tale obiettivo, se in tempi celeri non si arrivasse alla chiusura del verbale da sottoporre a delibera regionale per la V.I.A. e la successiva A.I.A. di competenza della provincia del Sud Sardegna.

La mobilitazione generale nella giornata di domani, giovedì 25 gennaio 2018, prevede la sospensione di tutte le attività operative all’interno dello stabilimento (escluse sicurezza, emergenze ed impianto TARI), e la manifestazione ed il presidio davanti all’assessorato regionale dell’Ambiente, in via Roma a Cagliari, a partire dalle ore 8,30.

Comments

comments