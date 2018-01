E’ stato ufficializzato il calendario 2018 degli interventi di Abbanoa, che coinvolge direttamente 25 Comuni di tutta l’Isola, con un investimento di 10 milioni di euro.

E’ stato ufficializzato il calendario 2018 degli interventi di Abbanoa, che coinvolge direttamente 25 Comuni di tutta l’Isola per la manutenzione di infrastrutture del Sistema idrico e supera i 10 milioni di euro, frutto di convenzioni firmate da Abbanoa, Amministrazione comunale ed Egas.

I Comuni gestiscono direttamente gli interventi dei propri territori occupandosi dell’iter di realizzazione e assumendosi direttamente la responsabilità della progettazione, della gara d’appalto e della realizzazione delle opere; Egas mantiene le funzioni di controllo e garantisce la certezza dei tempi di erogazione delle risorse; Abbanoa supervisiona tutte le fasi dell’iter affidato al Comune e, una volta completate le opere previste nell’intervento, le prende in gestione e le mette in esercizio. E’ l’iter definito delle cosiddette “convenzioni a tre”, accordi che coinvolgono tre soggetti – Abbanoa, Egas e Comune – e che puntano ad accelerare la realizzazione delle opere liberandole (almeno in parte) dal peso della burocrazia, con tempi e passaggi amministrativi inferiori rispetto al normale iter.

Cinque gli interventi per cui si prevede che i lavori possano terminare entro la fine dell’estate: si va dall’impianto di filtraggio delle acque di Buggerru che risolverà definitivamente i problemi legati alla non potabilità, e per il quale è stato già pubblicato dal Comune il bando di gara, all’intervento su Santadi per la realizzazione della condotta foranea di approvvigionamento idrico, con finanziamento di 800mila euro), fino alle gare già chiuse che riguardano Dorgali (risanamento della rete idrica con finanziamento di 400mila euro), Loiri Porto San Paolo (realizzazione di un serbatoio di accumulo in Località Scala Mala con finanziamento di 550mila euro) e Vallermosa (sostituzione condotta ed allacci idrici con finanziamento di 160mila euro).

Grazie alle convenzioni a tre vedrà finalmente la luce, entro l’anno, la realizzazione del collegamento del Pip di Terralba al depuratore centralizzato, per un finanziamento che supera i 450mila euro. A Macomer si interverrà sulle reti idriche con un finanziamento di 400mila euro che punta alla sostituzione delle condotte e degli allacci idrici.

In Gallura sono interessati da questi interventi i comuni di San Teodoro, Aglientu, Budoni e Padru. Due gli interventi a San Teodoro, entrambi sul fronte depurativo quindi di grande rilevanza ambientale: il primo riguarda la manutenzione dei sollevamenti fognari per il ripristino della piena funzionalità dei sollevamenti fognari stessi (190mila euro); il secondo è relativo all’adeguamento dello schema-fognario depurativo di Franculacciu e conta su un finanziamento di 900mila euro. Anche ad Aglientu (Rena Majore) si interverrà per l’adeguamento dello schema fognario con un finanziamento di 2 milioni di euro. A Budoni si procederà con la manutenzione di 5 sollevamenti fognari per ottenere risultati di ripristino e piena funzionalità (i lavori riguarderanno tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianti elettrici per un finanziamento di 250mila euro). Nel comune di Padru verranno regolarizzate le frazioni di Sas Enas e Sos Runcos (finanziamento 350mila euro).

Nella Città Metropolitana di Cagliari e nel Medio Campidano sono state firmate convenzioni a 3 che entro fine anno vedranno realizzati gli interventi a Soleminis (l’intervento riguarda la condotta al servizio del Comune per un finanziamento di 300mila euro) e Guamaggiore (intervento di manutenzione straordinaria del centro storico per un finanziamento di 55mila euro). Nel medio-campidano partiranno i cantieri a Guspini e Villanova Tulo. Nel primo caso oggetto dei lavori sarà il centro, con la manutenzione straordinaria della rete fognaria di via Mazzini (350mila euro), nel secondo caso il progetto prevede l’integrazione del fabbisogno del comune di Villanova Tulo attraverso nuove reti adduttrici (150mila euro).

Nella provincia di Nuoro Lula, Irgoli, Lodè, Galtellì e Oliena sono i Comuni interessati. A Lula, con un finanziamento di 80mila euro verrà efficientata la rete idrica; a Irgoli verrà risanata la rete idrica (250mila euro); a Lodè verranno effettuati lavori per la realizzazione di una condotta adduttrice al servizio della frazione di Sant’Anna di Lodè (250mila euro); a Galtellì verrà risanata la rete idrica (250mila euro); a Oliena si procederà con il completamento del collettamento dei reflui dell’abitato all’impianto di depurazione di Oliena (300mila euro).

Nel Sassarese sono previsti interventi di carattere fognario a Bonorva e Giave e idrico a Cargeghe. A Bonorva si procederà con l’adeguamento dello schema fognario-depurativo (425mila euro); a Giave verrà realizzato un collettore fognario di adduzione al nuovo impianto di depurazione del Pip di Giave (300mila euro); a Cargeghe verrà realizzato un tratto di rete idrica al servizio dell’abitato in località S’Adde Cargeghe (30mila euro).

