E’ terminato in parità. 1 a 1, il recupero del campionato di Promozione tra Gonnosfanadiga e Carbonia. La partita, in programma domenica pomeriggio, era stata rinviata a causa di un lutto che ha colpito la società ospitante. Il pareggio maturato oggi lascia tanto amaro in bocca al Carbonia che, ancora una volta, ha creato tanto sia nel primo sia nel secondo tempo, riuscendo a capitalizzare solo con un goal di Claudio Cogotti al 13′ del primo tempo. La squadra di casa ha pareggiato con il suo bomber Alex Tomasi in avvio di ripresa.

Con il pareggio odierno, il Carbonia sale a quota 21 punti al termine del girone d’andata, al settimo posto, mentre il Gonnosfanadiga, con 14 punti, è 12°.

Domenica 21 gennaio, per la prima giornata del girone di ritorno, il Carbonia è atteso dalla difficile trasferta sul campo del La Palma Monte Urpinu.

Comments

comments