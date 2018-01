Edoardo Tocco (Forza Italia): «L’aeroporto di Cagliari-Elmas non può restare senza la compagnia di bandiera isolana Meridiana».

«L’aeroporto di Cagliari-Elmas non può restare senza la compagnia di bandiera isolana, che costituisce un veicolo di promozione del territorio e garantisce collegamenti sottoposti a oneri di servizio.»

A sostenerlo è il consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco che cerca di muovere gli ingranaggi per un nuovo modello di continuità territoriale.

«La battaglia decisiva è per riportare Meridiana su Cagliari – aggiunge Edoardo Tocco -. Una mission importante che la Regione deve contribuire a agganciare, con un ritorno che si ripercuoterebbe anche sull’attività dei numerosi agriturismo del sud Sardegna, con un ciclo virtuoso per gli investimenti affrontati dagli operatori. E’ necessario assicurare i voli per turisti ed emigrati nel corso della stagione estiva, con l’incremento delle tratte come Bologna e Torino. Siamo convinti che Meridiana sia un motore decisivo per l’economia isolana. Si tenga conto poi – conclude Edoardo Tocco – che il personale della compagnia targata Aga Khan è di stanza ad Olbia, con orari assurdi per la maggior parte degli operatori. Dobbiamo dunque avere la certezza che Meridiana abbia come ulteriore piattaforma il principale scalo della Sardegna.»

