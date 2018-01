Il deputato Emanuele Cani (Pd) esprime un giudizio positivo sulla Finanziaria regionale, in particolare per gli interventi su lavoro, istruzione e sociale.

«L’approvazione della Finanziaria regionale che al suo interno si sviluppa seguendo tre linee fondamentali come il lavoro, l’istruzione e gli interventi sul sociale, è un fatto positivo che non potrà che contribuire a una ripresa economica della nostra isola – dice Emanuele Cani -. Elementi significativi che vanno a incrociarsi con i segnali di ripresa che gli indicatori già segnalano. Gli interventi sul lavoro giungono poi in un momento che vede profilarsi la chiusura positiva di importanti vertenze regionali con un peso nazionale. Altresì importanti sono le misure che riguardano l’istruzione giacché si investe sulle future generazioni – conclude Emanuele Cani -. E il sociale, doveroso percorso per affrontare quelle situazioni emergenziali e necessarie di supporto che un paese civile e moderno deve affrontare.»

Comments

comments