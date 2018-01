Francesco Pigliaru esprime solidarietà al sindaco di Iglesias: «Gesti vigliacchi non intimidiscono, auspico che gli autori siano isolati e presto assicurati alla giustizia».

«Trovarci a dover esprimere solidarietà al sindaco Gariazzo per una seconda volta e a distanza di pochi giorni ci dà, se possibile in modo ancor più chiaro, la misura di quanto intimidazioni e minacce ai nostri amministratori locali siano diventate una pratica tristemente abituale. Non lo accettiamo e non lo accetteremo mai.»

Il presidente della Regione Francesco Pigliaru ha condannato così il nuovo gesto intimidatorio subito ieri dal sindaco di Iglesias, Emilio Gariazzo.

«Come avevo annunciato, affronteremo la questione qui con il ministro Marco Minniti, che incontrerò giovedì a Nuoro insieme ai prefetti sardi, al presidente del Consiglio Gianfranco Ganau e ai rappresentanti delle istituzioni nei territori, che ogni giorno si trovano a dover fronteggiare pericoli e pressioni indegne. Gli amministratori locali sono persone serie che mettono lavoro e impegno a servizio delle loro comunità e di certo non si lasciano intimidire né condizionare nelle scelte da gesti tanto vigliacchi, i cui autori – conclude il presidente Francesco Pigliaru – auspico siano isolati e presto assicurati alla giustizia.»

