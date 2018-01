Gianluigi Rubiu (Udc): «Dopo i licenziamenti alla Rosa del Marganai, subito una commissione d’inchiesta».

La crisi alla Rosa del Marganai di Iglesias precipita. Nei giorni scorsi 21 dipendenti hanno ricevuto le lettere di licenziamento, motivate con una sensibile riduzione del numero degli assistiti.

Sull’accaduto prende posizione il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale, che ha chiesto la convocazione immediata della commissione d’inchiesta sulla sanità.

«Non ci sono dubbi – dice Gianluigi Rubiu – che queste decisioni scaturiscono da una riforma sanitaria scellerata, fatta di tagli, e in alcuni casi dalla volontà di distruggere un’azienda privata da una maggioranza che soffre di risentimento politico. La San Raffaele spa, che gestisce la struttura di accoglienza per anziani non autosufficienti e pazienti affetti da patologie invalidanti come la Sla, non ha avuto altra scelta. Purtroppo il riordino della sanità – aggiunge Gianluigi Rubiu, che ha presentato la presentazione di un’interpellanza urgente – è stato un misto tra incoscienza e incapacità. I tagli minacciati, poi attuati dagli stati generali dell’Ats, hanno indotto l’area socio sanitaria locale di Carbonia a non inviare alla struttura sanitaria della Rosa del Marganai ospiti da ricoverare, con la motivazione dettata dall’esaurimento delle assegnazioni extra budget.»

«Una situazione che è la conseguenza della miopia della Assl e dei sui dirigenti, mentre i pazienti in sofferenza sono stati palleggiati da una struttura all’altra in ambulanza. E’ inaccettabile e inaudito – conclude Gianluigi Rubiu, che invoca le dimissioni dell’assessore Luigi Arru e la revoca dell’incarico di Fulvio Moirano -. I vertici dell’Ats dovrebbero essere mandati a casa per palese incapacità.»

