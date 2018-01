Gianluigi Rubiu (Udc): «La Giunta Pigliaru farebbe bene a trovare degli interventi per risollevare la Sardegna, piuttosto che pensare a risolvere i problemi della denatalità con i migranti».

«L’assessore Arru trova come unico rimedio per il basso tasso di natalità in Sardegna il ripopolamento dei migranti, ma è davvero curioso che il disegno sia portato avanti contro cittadini isolani.»

E’ durissimo il giudizio del capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale Gianluigi Rubiu alle affermazioni dell’assessore della Sanità.

«Non basta che l’esecutivo stia sottraendo ogni speranza di ripresa economica all’agricoltura piuttosto che all’edilizia – aggiunge Gianluigi Rubiu – ora arriva quest’ultimo progetto che suona come un destino beffardo per i giovani, costretti a fare la valigia per lasciare spazio ai migranti. Questi annunci altro non fanno che mascherare l’incapacità della classe politica isolana per risolvere i problemi cronici che strangolano la vita dei sardi. Non basta che l’assessore Arru abbia promosso come responsabili della sanità sarda dei luminari arrivati dalla Penisola (favorendo la fuga dei cervelli laureati in Sardegna), che hanno deciso di tagliare spese e prestazioni a danno dei cittadini. E ora evidentemente è avanzato con il suo progetto.»