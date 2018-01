Gianluigi Rubiu (Udc): «Troppe incongruenze alle elezioni provinciali in programma in Sardegna il 27 marzo».

«Troppe incongruenze alle elezioni provinciali in programma in Sardegna il 27 marzo.»

A sostenerlo è Gianluigi Rubiu, capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale che sull’argomento ha presentato un’interrogazione urgente.

«Il provvedimento normativo così come strutturato – spiega Gianluigi Rubiu – impedisce a molti sindaci, ad esempio quelli di Iglesias e Senorbì nella provincia del Sud Sardegna, di essere eletti alla carica di presidente. Stessa sorte che potrebbe accadere al 50 per cento dei primi cittadini della Sardegna, fino a quando non si modifica la legge che prevede l’impossibilità ad essere eletti alla carica di presidente i sindaci dei centri che poi nell’arco di 18 mesi dovranno andare ad elezioni.»

Una lunga lista di paesi, infatti, in questo periodo dovrà rinnovare la fascia tricolore nelle diverse aree. «Questa situazione risulta quindi discriminante per molti centri rappresentativi nelle varie province isolane – aggiunge Gianluigi Rubiu -. Non solo Iglesias, ma si allarghi l’esempio anche a Fluminimaggiore, Calasetta, Villasimius, San Gavino, Tortolì, Budoni. Una circostanza che comporterebbe in particolare lo svolgimento di una consultazione elettorale non pienamente rappresentativa e quindi fortemente penalizzante nei confronti di numerose popolazioni sarde».

«Questa condizione è destinata a ripetersi – conclude Gianluigi Rubiu – anche in occasione della successiva procedura elettorale e all’infinito, considerate le regole che governano la scadenza naturale del mandato degli organi di governo elettivi (salvo scadenza anticipata per cause patologiche). Da qui la necessità di un rinvio della data delle elezioni, con un aggiustamento delle regole che escluderebbero dalla competizione diversi sindaci sardi».

