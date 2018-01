Giovanissimi talenti in evidenza, a Sassari, al “The Night Of The Rookies”.

La settima edizione di “The Night Of The Rookies”, la manifestazione di sola Muay thai dedicata ai giovani talenti emergenti dell’Arte dei re va in archivio con un grande successo di partecipazione. Lo scorso fine settimana, il Tarantini fight training center di via Venezia ha ospitato quasi un centinaio di giovanissimi atleti provenienti da diverse palestre della Sardegna.

L’evento, promosso da Vincenzo Casu, ha visto i “guerrieri” muay thai affrontarsi sui tatami allestiti nel centro sportivo di via Venezia e sul ring. Per loro è stata una importante performance all’interno di una manifestazione che, in questi anni, è diventata un punto di riferimento per la promozione della muay thai e dei giovani talenti.

Al Tarantini fight training center di via Venezia, oltre al Team del maestro Angelo Tarantini, guidato per l’occasione dal tecnico Paride Scanu, erano presenti le più blasonate società sportive del Centro-Nord Sardegna come la Chok Dee di Sorso, i Dimonios di Olmedo, i Brigadores di Nulvi, il team Spartans di Pattada e il Muay Thai club di Oristano.

Durante la serata, si sono alternati allenamenti collegiali e giochi per i più piccoli, esibizioni e combattimenti sul ring centrale.

Comments

comments