I gruppi consiliari di minoranza del comune di Iglesias Piazza Sella e Forza Italia hanno chiesto la convocazione urgente del Consiglio comunale sul caso dei licenziamenti alla Rosa del Marganai.

I gruppi consiliari di minoranza del comune di Iglesias Piazza Sella e Forza Italia hanno chiesto la convocazione urgente del Consiglio comunale per discutere della “Procedura di avvio di licenziamento collettivo da parte della San Raffaele Spa a seguito della restrizione di posti letto imposta dalla Regione Sardegna”.

Nella richiesta i due gruppi consiliari di minoranza ricordano che con deliberazione n. 63 del 9 novembre 2017, il Consiglio comunale di Iglesias ha esitato all’unanimità un ordine del giorno che riporta testualmente:

«Visto il paventato rischio di licenziamenti dei dipendenti da parte della San Raffaele Spa che gestisce nel territorio di Iglesias la RSA denominata Rosa del Marganai; valutata la necessità di procedere con la massima tempestività alla salvaguardia dei livelli occupazionali della Rsa; si impegnano Sindaco e Amministrazione a convocare un Consiglio comunale urgente presso l’assessorato regionale della Sanità, in presenza dell’assessore Luigi Arru, o in subordine, a convocare un incontro con una delegazione composta anche dai capigruppo consiliari presso l’assessorato regionale della Sanità in presenza dell’assessore Luigi Arru, al fine di reperire le risorse sufficienti per evitare la riduzione delle prestazioni suindicate».

«Ebbene, sono passati quasi tre mesi e ancora non si hanno notizie di nessuna convocazione di alcun Consiglio comunale – aggiungono i gruppi consiliari di minoranza Piazza Sella e Forza Italia – tantomeno di un incontro presso l’assessorato della Sanità. In questo lungo lasso di tempo, il Sindaco e l’Amministrazione comunale non hanno evidentemente ottemperato al mandato politico previsto dalla suddetta deliberazione e solo adesso, colpevolmente in ritardo, hanno cominciato una processione presso la Rsa nel goffo tentativo di mettere in campo delle vaghe soluzioni per salvaguardare i dipendenti licenziati.»

«Un atteggiamento grave che sottolinea come il Sindaco di Iglesias non abbia tenuto conto di quanto richiesto dalla minoranza consiliare e deliberato dall’intero Consiglio comunale – sottolineano ancora i gruppi Piazza Sella e Forza Italia –. A livello regionale, invece, non si è attivata nessuna azione concreta per il recupero delle risorse necessarie al fine di mantenere i servizi, con la conseguenza diretta di non aver tutelato l’organico necessario quindi generando una pericolosa e continua emorragia di posti di lavoro e servizi sanitari on un territorio già profondamente devastato da una crisi occupazionale senza precedenti.»

«Da parte nostra – concludono i gruppi di minoranza Piazza Sella e Forza Italia – chiediamo con forza che il Sindaco si prenda carico di dare continuità alla delibera n. 63, convocando urgentemente l’assessore della Sanità Luigi Arru nelle modalità previste dal dispositivo approvato dalla massima assemblea cittadina.»

Comments

comments