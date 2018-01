I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna hanno tratto in salvo ieri sera un escursionista a Monti Mannu (Villacidro).

Si è concluso alle 21.30 di ieri l’intervento da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna di soccorso ad un escursionista in località Monti Mannu, nei pressi della Cantina Ferraris, nel territorio comunale di Villacidro.

L’uomo, P.R. di 53 anni, era impegnato in un’escursione guidata, quando nella fase di rientro si è procurato una sospetta frattura che ne ha pregiudicato la movimentazione. Raggiunto dai tecnici del turno di guardia attivo (ESA-Equipe di Soccorso Alpino) e da diverse altre unità provenienti dalle stazioni di Cagliari e del Medio Campidano allertate alle ore 18.20 dai carabinieri della locale stazione, all’infortunato è stato prima immobilizzato l’arto e poi è stato caricato su barella portantina per essere trasportato sino ai mezzi del Soccorso Alpino, in quanto le condizioni della viabilità non consentivano l’avvicinamento dell’ambulanza.

