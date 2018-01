Il 19 gennaio, al Miramare di Alghero, andrà in scena “Una sera con Lucio – omaggio a Lucio Battisti”.

La qualità al Miramare Gastro & Music Pub è di casa. Gli eventi che si svolgono nel nuovo locale di Alghero ne sono esempio. Una programmazione completa in cui il genere non conta ma a comandare è l’asticella del livello espresso dai vari progetti musicali coinvolti. Durante lo scorso week-end per la rassegna Friday Tribute Night si sono esibite le “Dress in Black”, una band unica nel suo genere in cui cinque ragazze portano in scena il loro tributo al femminile agli AC/DC, mentre sabato 13 è stato il turno del suono granitico della “Hollywood Band”, gruppo nato in Gallura che da anni ormai riempie le piazze di tutta la Sardegna.

Il venerdì è il giorno di Friday Tribute Night, la rassegna che porta nella Riviera del Corallo i concerti delle migliori tribute band presenti sul territorio sardo giunge al settimo appuntamento consecutivo.

Il 19 gennaio andrà in scena “Una sera con Lucio – omaggio a Lucio Battisti”. Sul palco cinque affermati musicisti sardi – Domenico Bazzoni, Jim Solinas, Alberto Bazzoni, Fabrizio Leoni e Fabrizio Conconi – per uno spettacolo curatissimo in ogni particolare vocale e suonato esclusivamente con strumenti risalenti agli anni ’70. Un vero e proprio viaggio d’eccellenza all’interno della discografia di uno dei più importanti cantautori italiani, dagli esordi all’incontro con i ritmi del progressive londinese fino alla chiusura del sodalizio con Mogol. Il giorno successivo, sabato 20, si esibiranno i “Cover Garden”, per la prima volta al Miramare la band algherese più seguita ed apprezzata dell’Isola che da poco ha aggiornato il progetto con un cambio della formazione – Daniele Piu al posto dello storico Antioco Puledda – e del repertorio musicale.

Un fine settimana in cui la programmazione del pub affacciato sulla passeggiata degli algheresi cerca ancora una volta di superarsi con due eventi di grandissima qualità, entrambi come sempre ad ingresso libero.

