Il Cagliari Calcio ha annunciato oggi due nuovi acquisti, il colombiano Damir Ceter e il greco Charalampos Lykogiannis.

A distanza di meno di 24 ore dall’amara sconfitta subita con il Milan, il Cagliari Calcio ha annunciato oggi gli ultimi due nuovi acquisti: il colombiano Damir Ceter ed il greco Charalampos Lykogiannis.

«Sono qui per crescere». Si è presentato così ai tifosi Damir Ceter, il nuovo acquisto rossoblù. Colombiano di Buenaventura, vent’anni, fisico possente (quasi 1.90 per oltre 80 chili di peso), proviene dal Quindio, ma l’ultima stagione l’ha giocata nelle fila dell’Independiente Santa Fè.

«Ho detto subito di sì alla proposta del Cagliari – ha aggiunto Damir Ceter -. Per tutti i giocatori sudamericani arrivare in Europa e in Serie A è un sogno. Qui potrò migliorare come professionista, misurandomi con difese fortissime. Non ho parlato con nessuno dei giocatori colombiani che militano in Italia, solo con Gregorio Perez, mio allenatore all’Independiente che ha guidato il Cagliari vent’anni fa. Mi ha parlato benissimo sia della squadra che della città: quello di Cagliari è l’ambiente ideale per crescere. Non conosco personalmente Ibarbo, so che ha fatto ottime cose in passato qui.»

«Dei miei nuovi compagni conoscevo Pavoletti, Van der Wiel e Castan. Ho avuto la possibilità di vedere la partita di ieri contro il Milan, il Cagliari mi ha fatto un’ottima impressione. Pavoletti? Un ottimo attaccante, gioca molto bene spalle alla porta e sa proteggere il pallone oltre che essere abile nel gioco aereo – ha rimarcato Damir Ceter -. Non mi ritengo una prima punta classica, che staziona all’interno dell’area di rigore. Sono più un giocatore che preferisce partire da dietro, sfruttare la sua velocità nell’uno contro uno. Modelli a cui ispirarmi? Radamel Falçao è un eroe nazionale, per me è un esempio. Però come caratteristiche tecniche forse mi avvicino più a Muriel. Per me essere arrivato qui è un grande passo in avanti. Voglio innanzitutto ambientarmi con calma, poi dare il mio contributo per aiutare la squadra. La società – ha concluso Damir Ceter – ha avuto fiducia in me e vorrei poterla ripagare.»