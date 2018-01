Il comune di Carbonia ha prorogato di un anno il contratto di altri 5 lavoratori socialmente utili.

«Siamo lieti di annunciare un’altra notizia positiva sul fronte occupazionale. Dopo la stabilizzazione di 10 operatori, assunti a tempo indeterminato dal comune di Carbonia il 27 dicembre scorso, nella giornata di ieri – martedì 9 gennaio – abbiamo prorogato di un anno il contratto di altri 5 lavoratori socialmente utili.»

Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda ha espresso con queste parole la sua soddisfazione per la prosecuzione delle attività socialmente utili per l’intero anno 2018.

«Questa proroga arriva dopo l’assunzione a tempo indeterminato di 10 Lsu, su un bacino complessivo di 11 lavoratori stabilizzati in tutta la Sardegna – si legge in una nota -. Percentuali importanti che certificano la virtuosità del comune di Carbonia, che ha stabilizzato il 90% del totale degli Lsu assunti a tempo indeterminato dai Comuni di tutta la regione.»

L’assessore del Personale Paola Argiolas ha seguito da vicino la vicenda dei lavoratori socialmente utili. «La legge di Bilancio dello Stato per il 2018 ha previsto la proroga delle convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili – dice Paola Argiolas -. Pertanto, gli uffici comunali, rispettando le linee guida esplicitate nella convenzione firmata dal ministero del Lavoro e dalla Regione Sardegna, si sono immediatamente attivati per predisporre tutta la documentazione e, nella giornata di ieri, martedì 9 gennaio, la Giunta comunale ha approvato la delibera che ratifica il riavvio delle attività socialmente utili promosse dal Comune di Carbonia per il 2018. Siamo felici quindi di poter prorogare di un anno i contratti di lavoro di 5 lavoratori socialmente utili, dopo averne stabilizzato 10 a fine 2017.»

I 5 lavoratori socialmente utili assunti dal comune di Carbonia saranno operativi a tempo pieno, con un contratto di 36 ore settimanali.

