Il comune di Carbonia ha pubblicato un bando per l’organizzazione del Carnevale 2018, in programma domenica 11 febbraio si svolgerà la tradizionale sfilata di Carnevale, caratterizzata dalla presenza di carri allegorici e gruppi mascherati. «L’obiettivo è trasformare la manifestazione in un momento di forte condivisione con la cittadinanza, coinvolgendo giovani e meno giovani, rafforzando il senso di appartenenza che ci lega alla nostra città. Una città che quest’anno si avvia a compiere il suo ottantesimo compleanno. Siamo sicuri che domenica 11 febbraio Carbonia sarà il polo di attrazione di tutto il Sulcis Iglesiente, trascinando i cittadini presenti in un pomeriggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza», ha affermato il sindaco Paola Massidda.

Per consentire un’ottima riuscita dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale intende procedere a selezionare un soggetto con cui co-progettare la realizzazione della sfilata di Carnevale di Carbonia, edizione 2018. Le domande potranno essere presentate da enti, imprese – anche individuali – società, cooperative, fondazioni, associazioni, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere. Le richieste di partecipazione all’avviso dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org oppure recapitate all’Ufficio Protocollo del comune di Carbonia, entro le ore 13.00 di giovedì 18 gennaio.

Le proposte saranno esaminate dall’Amministrazione comunale, valutando l’originalità e la diversificazione dei progetti da realizzare; le attività già svolte e la presenza sul territorio comunale del soggetto proponente; la potenziale capacità attrattiva dell’iniziativa.

Nel mese di marzo 2018 il comune di Carbonia erogherà al soggetto che si aggiudicherà il bando un contributo di 3.500 euro.

Nello stesso mese, l’Amministrazione comunale provvederà a premiare i migliori carri e gruppi mascherati della sfilata di Carnevale 2018. Il montepremi ammonta a 1.500 euro, da dividersi tra i carri vincitori, sulla base di una classifica che verrà stilata da un’apposita commissione giudicatrice.

Fino allo scorso anno la manifestazione era il risultato del lavoro congiunto dell’assessorato dello Spettacolo e dell’assessorato del Turismo del comune di Carbonia, della Pro Loco e del CICC (Centro Italiano della Cultura del Carbone). I rapporti tra il comune di Carbonia e la Pro Loco cittadina si sono bruscamente interrotti la scorsa estate, in occasione dell’organizzazione della manifestazione Nottinsieme.

Comments

comments