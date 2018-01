Il comune di Carbonia ha riaperto i termini per le domande necessarie per usufruire delle politiche attive per il lavoro (flexicurity).

Dopo l’assunzione di 5 lavoratori che hanno risposto al bando pubblicato dal comune di Carbonia entro l’8 gennaio 2018, l’Amministrazione comunale ha deciso di riaprire i termini – fino al 31 gennaio 2018 – per la presentazione delle domande necessarie per usufruire delle politiche attive per il lavoro (flexicurity). L’avviso è rivolto ai lavoratori facenti parte del bacino Alcoa ed indotto, ex-ILA e indotto Eurallumina, fuoriusciti dagli ammortizzatori sociali nelle annualità 2014 e 2015.

Verranno selezionati 21 lavoratori, individuati all’interno di un elenco di 81 persone inserite in uno specifico accordo del 20 Dicembre 2016, sottoscritto dall’assessorato regionale del Lavoro e dalle organizzazioni sindacali territoriali. Le domande di partecipazione, con i relativi allegati, dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

21 persone verranno assunte a tempo determinato e parziale, per 6 mesi e 20 ore settimanali, per lo svolgimento di diverse attività progettuali: dalla riapertura dell’ufficio di accoglienza e promozione turistica, alla valorizzazione della Torre civica e delle strutture culturali, dall’assistenza per Scuolabus alla custodia e pulizia del Palazzetto dello Sport, dalla custodia del Mercato Civico alla manutenzione del Patrimonio culturale correlato alla Protezione Civile, dalla digitalizzazione delle opere pubbliche correlate alla Protezione civile ed Ambientale, al rafforzamento della struttura di Protezione civile ed alle attività inerenti allo Sportello di Prossimità.

L’assunzione di 21 persone – in aggiunta alle 5 risorse umane già selezionate – rientra nel cosiddetto progetto di politiche di flexicurity nell’area di crisi industriale complessa di Portovesme.

I lavoratori verranno inquadrati con diverse qualifiche: dall’esecutore tecnico/esecutore operativo di categoria B1, all’Istruttore Tecnico/Istruttore Amministrativo di categoria C1, fino alla categoria D1 per l’attività di Istruttore Direttivo Tecnico.

