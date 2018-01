Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizza il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare per la sua importanza culturale, scientifica, ecologica ed economica. Le categorie in cui si suddivide comprendono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione Blu: quest’ultimo premio sarà assegnato ad un innovatore – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare. Inoltre, un Premio Speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni.

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale. Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno coinvolti nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica.

L’evento si terrà a Porto Cervo, il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica locale all’insegna di un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e in generale per il pianeta. Un progetto integrato centrato, ispirato e orientato al rilancio culturale, ecologico e internazionale dell’estetica e dell’etica del mare, elemento cruciale della regolazione climatica, fornitore di energie rinnovabili, materia prima della blue economy, collante di popoli e culture, ispiratore della migliore letteratura globale, elementi fondanti della vocazione originaria del Consorzio Costa Smeralda.

Dal 27 al 29 aprile 2018, quindi, la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole.

