Il fotografo naturalista Alessandro Spiga e il Circolo Soci Euralcoop organizzano, a Carbonia, un corso di fotografia di base. Le lezioni, sei incontri serali e due uscite sul campo, inizieranno il 1° Febbraio e si terranno nei locali del Circolo Soci Euralcoop, in piazza Marmilla, a Carbonia.

Il corso, dal titolo “Tecniche e fondamenti della fotografia digitale”, sarà rivolto a un massimo di 15 partecipanti. Al termine del corso sarà organizzata una mostra con i migliori lavori dei corsisti. Per info e prenotazioni si può contattare il fotografo Alessandro Spiga alla mail info@alessandrospiga.com .

Alessandro Spiga è nato a Cagliari nel 1975, fin da piccolo ha avuto una grande passione per la natura e per il mondo acquatico. Si è avvicinato alla fotografia perché riteneva fosse una tecnica fantastica per rappresentare la spettacolare evoluzione del mondo vivente, del quale ha approfondito la conoscenza fino alla laurea in Scienze Naturali. La fotografia, però, è una fantastica forma d’arte, della quale ha scoperto nel tempo piccoli e grandi segreti: primo fra tutti la sua grande versatilità. Tutto può essere fotografato con passione: la natura, così come l’uomo e le sue espressioni. Oggi, con le sue immagini riesce a catturare un po’ tutto quello che lo circonda e in particolare quanto può descrivere la sua terra, la Sardegna. Le sue prime fotografie pubblicate in una rivista risalgono al 2003, da allora ha pubblicato su numerose testate in tutto il mondo e molti suoi progetti sono stati esposti in mostre personali e collettive. Nel 2015 ha ottenuto un importante riconoscimento internazionale portando una foto nella finale della categoria Arte e Cultura ai Sony World Photography Awards, uno dei concorsi fotografici più prestigiosi del mondo. Nel 2017 ha preso parte al progetto editoriale “Sardegna 20 Fotografi di Natura” curato da Domenico Ruiu per Carlo Delfino Editore.

