Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, esprime solidarietà al collega di Iglesias Emilio Gariazzo, vittima di un grave atto intimidatorio.

«Esprimo, a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Carbonia, solidarietà e vicinanza al sindaco Emilio Gariazzo e alla sua Giunta per l’atto intimidatorio subito – scrive in una nota Paola Massidda -. Un atto che colpisce non tanto per la sua efficacia minacciosa, quanto per la sua vigliaccheria e meschinità.»

«Purtroppo, negli ultimi tempi, diversi amministratori locali, che fanno perbene il loro lavoro, risultano costantemente sotto attacco, basti pensare a quanto accaduto recentemente a Dorgali e a Pula. Un’escalation di atti intimidatori a cui dobbiamo, con l’aiuto delle forze dell’ordine e della Prefettura, cercare di porre fine – conclude Paola Massidda -. Mi stringo al collega Emilio in un forte abbraccio.»

