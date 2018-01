Il 27 e 28 gennaio, a Siena, si terrà la terza edizione del Wine&Siena e con oltre i 150 produttori, ci sarà anche l’azienda autentico s.r.l. .

Il 27 e 28 gennaio, presso la sede del Monte dei Paschi e del Grand Hotel Continental (Starhotel), si terrà la terza edizione del Wine&Siena e con oltre i 150 produttori, ci sarà anche l’azienda sarda autentico s.r.l. .

La manifestazione è interamente dedicata alle eccellenze vitivinicole e culinarie e risulta essere il primo grande evento dell’anno dedicato alla scoperta delle eccellenze enologiche firmato dagli ideatori del Merano WineFestival. La società sarda autentico s.r.l. arriva nella città toscana per mostrare ai produttori un’importante soluzione alla contraffazione che utilizza la tecnologia NFC. Durante l’evento, l’azienda avrà l’occasione di presentare autentico nfc, soluzione innovativa che contrasta il Mercato Parallelo, ed il fenomeno della contraffazione, inserendo un Tag NFC nelle etichette dei prodotti e utilizzando l’App autentico nfc per leggere le specifiche contenute all’interno del Tag, quali:

scheda del prodotto e numero all’interno del lotto di produzione;

tutti i dati di produzione che il produttore ha deciso di rendere pubblici;

funzionalità di segnalazione potenziale falso, qualora l’App non rilevi un Tag valido;

funzionalità di invio messaggi al produttore in relazione a uno specifico prodotto acquistato.

autentico s.r.l. offre soluzioni per l’anticontraffazione e logistica con tecnologia RfId, NFC e Bluetooth. Opera principalmente con autentico nfc, un servizio per le aziende che consente di etichettare univocamente i propri prodotti con un DNA Tag senza che questi debbano intervenire sulla propria catena di produzione.

Diego Lai, CTO autentico s.r.l., in merito alla sua partecipazione al Wine&Siena ha dichiarato: «La nostra partecipazione al Wine&Siena è un’opportunità fondamentale per la nostra società, per la sua crescita e soprattutto per il suo consolidamento nel territorio toscano, naturalmente vocato alla produzione vinicola di altissima qualità.

Questo rappresenta il nostro primo importante evento voluto dalla nostra sede commerciale di Siena con il preciso obiettivo di raggiungere i gruppi vitivinicoli più importanti d’Italia.

Durante l’evento autentico s.r.l. fornirà a ciascun produttore espositore il Kit Gratuito di valutazione, in modo tale da agevolare per le aziende l’inizio della difesa dei propri prodotti dalla contraffazione. Inoltre la nostra soluzione risolve anche il problema che proprio un mese fa ha generato un danno di ingenti somme al reparto vitivinicolo toscano».

L’evento è ideato da Gourmet’s International, la struttura di selezione e valorizzazione di eccellenze che sta dietro al successo internazionale di manifestazioni quali il Merano WineFestival, e Confcommercio Siena. Insieme hanno attivato importanti collaborazioni. Sono organizzatori, oltre Confcommercio Siena, il Comune di Siena e la Camera di Commercio di Siena. Wine&Siena ha il fondamentale sostegno di Banca Monte dei Paschi di Siena, Grand Hotel Continental, Università di Siena, che hanno concesso spazi prestigiosi.

