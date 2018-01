La Corte d’Appello del tribunale di Cagliari ha ammesso 16 liste sulle 17 presentate tra domenica e lunedì. E’ stata esclusa la Lista del Popolo.

La Corte d’Appello del tribunale di Cagliari ha ammesso 16 liste sulle 17 presentate tra domenica e lunedì per le elezioni Politiche del prossimo 4 marzo. E’ stata esclusa la Lista del Popolo. Delle 16 liste, quattro (Pd, Insieme, +Europa-Cd, Civica popolare Lorenzin) fanno riferimento alla coalizione di centrosinistra e quattro (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia) alla coalizione di centrodestra. Le altre otto liste sono M5S, Liberi e Uguali, Progetto Autodeterminatzione, Potere al Popolo, Popolo della Famiglia, Partito Comunista, Partito del Valore Umano e Casa Pound.

Martedì 6 febbraio, in tribunale. verrà effettuato il sorteggio per stabilire la posizione dei simboli nelle schede elettorali, alle 11.00 per la Camera e alle 12.00 per il Senato.

