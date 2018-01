La Dinamo affronta l’Auxilium Torino al PalaSerradimigni decisa a tornare alla vittoria anche in campionato.

Dopo la vittoria sulla Juventus Utena ottenuta in settimana in Champions League, la Dinamo Banco di Sardegna cerca di tornare alla vittoria anche in campionato, questa sera (PalaSerradimigni, ore 20.30), contro l’Auxilium Torino. La formazione piemontese ha appena cambiato guida tecnica (Carlo Recalcati ha sostituito Luca Banchi che ha rescisso consensualmente il contratto) ed occupa la quinta posizione in classifica ma arriva a Sassari reduce da tre sconfitte consecutive (due in campionato, a Varese e in casa con Brindisi, una in Eurocup).

«Affrontiamo una squadra di grande valore e talento che vanno oltre le due sconfitte di questa settimana con Rytas in Eurocup e Brindisi in campionato – ha detto alla vigilia coach Federico Pasquini -. Affrontiamo questa partita con grande ottimismo, con grande fiducia, arriviamo da un’ottima settimana di lavoro, da una partita in Champions League dove nel secondo tempo si è rivista la buona difesa che utilizzavamo fino a poco tempo fa. Sono fiducioso sul fatto che saremo pronti, andremo in campo per fare il nostro meglio e per portare a casa due punti molto importanti.»

«Affrontiamo una squadra di assoluto valore, indipendentemente dalla mancata qualificazione e al fotofinish per le Final Eight di Coppa Italia, una formazione in salute come hanno dimostrato l’ultima partita di Coppa e anche la sconfitta contro Cantù, maturata nei passaggi finali del match e per alcuni dettagli – ha detto Carlo Recalcati -. Un roster, quello di Sassari, che rappresenta una delle migliori realtà del campionato sotto il profilo realizzativo. Ottime individualità e pacchetto di lunghi da tenere d’occhio, soprattutto considerando le nostre problematiche del momento in questo reparto. Attenzione anche a Tavernari, giocatore atipico che sta facendo molto bene nelle ultime settimane dopo che ha trovato un po’ più di spazio.»

Comments

comments