La Dinamo torna in campo alle 20.30, al PalaSerradimigni, contro la Juventus Utena, per la 12ª giornata della Champions League. E’ una partita importante, al di là dei punti in palio, perché la squadra biancoverde è attesa ad reazione per uscire dalla crisi di risultati che l’ha vista perdere 7 delle ultime 8 partite, tra campionato e Champions (serie negativa giunta dopo una positiva di ben 7 vittorie consecutive tra campionato e Champions.

«La Juventus Utena è una squadra che in campionato vince facile che arriva qui fresca e determinata a conquistare la vittoria – ha detto il coach biancoblu Federico Pasquini nella consueta conferenza prepartita -. I principali terminali offensivi sono i due americani Ireland e Dendy che ci hanno fatto molto male all’andata, oltre a queste due pedine possono contare sui giocatori lituani che danno fisicità e profondità al roster: è una squadra che gioca molto fisica con il 3, il 4 e il 5 molto grossi. Noi dovremo essere bravi a correre in contropiede quanto più possibile ed essere aggressivi fin dal primo possesso.»

Comments

comments