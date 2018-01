La guardia-ala statunitense Josh Bostic è un nuovo giocatore della Dinamo.

Dopo essere tornata alla vittoria prima in Champions League (contro la Juventus Utena), poi in campionato (contro l’Auxilium Fiat Torino), la Dinamo Banco di Sardegna è tornata anche sul mercato e oggi ha ufficializzato il tesseramento dell’esterno statunitense Josh Bostic, guardia-ala di 196 centimetri per 100 chilogrammi, nato il 12 maggio 1987 a Columbus – Ohio (USA).

«Josh Bostic – comunica l’ufficio stampa della Dinamo – è un giocatore con gran fiuto del canestro, capace di colpire in diverse situazioni. Ha tiro da 3 punti sia dal palleggio e da situazioni di scarico, sia in uscita dai blocchi, rapido e mortifero a prendere il tiro bruciando il difensore sul tempo. Forza e taglia unite alla capacità di sfruttare i mismatch vicino a canestro ne fanno un esterno di grande impatto. Difensore arcigno e di energia, può cambiare su tutti gli esterni e sui 4 di piccola taglia. Ha buone qualità di passaggio e riesce ad innescare i compagni con l’uso del pickandroll. Può essere utilizzato indifferentemente in entrambe le posizioni, ha qualità per giocare con e senza la palla. Anche in difesa può giocare entrambe le posizioni da esterno e talvolta anche in 4 contro quintetti piccoli. Arriva a Sassari con grandissima motivazione e voglia di mettersi al servizio della squadra per questa seconda parte di stagione, dopo aver scelto in brevissimo tempo la proposta del Banco di Sardegna tra le altre offerte ricevute in queste ultime settimane. La carriera. Ha frequentato il College di Findlay, Ohio, nella Division Two NCAA.»

