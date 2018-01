La Sulcispes ha concluso la “regular season” della serie D con una vittoria sul campo dell’Astro (84 a 76), dopo la pausa la poule A.

La Sulcispes ha concluso la “regular season” del campionato di serie D con una vittoria di carattere in casa dell’Asd Astro. Avanti nel primo quarto (19 a 1a), i biancoblu hanno avuto una flessione nel secondo quarto (26 a 15 per l’Astro) e sono andati al riposo sotto di 6 lunghezze: 40 a 34. La svolta decisiva è arrivata nel terzo quarto, dominato da Rasset e compagni, con un parziale di 31 a 17 che ha consentito il sorpasso al 30′, con un vantaggio di 8 lunghezze, 65 a 57, amministrata con sicurezza nell’ultimo quarto, chiuso in parità, 19 a 19, per il definitivo 84 a 76.

«È stata una partita combattuta da entrambe le squadre, nonostante non fosse fondamentale ai fini del risultato finale, poiché, sia noi che l’Astro, eravamo già qualificati e quindi già alla seconda fase con le prime quattro del girone nord – ha commentato il dirigente Francesco Diana -. I nostri ragazzi hanno disputato un’ottima prestazione di squadra, e non era sicuramente facile perché dall’altra parte abbiamo trovato un avversario mai arrendevole.»

Francesco Diana pensa già alla prossima sfida. «Questa è una vittoria che non può farci che bene, sia per il morale che per l’autostima. Ci prepariamo con entusiasmo alla seconda fase che inizierà l’11 febbraio, sperando di affrontarla con questa mentalità.»

Ora il calendario prevede una pausa di due settimane, alla quale seguirà la poule A, dalla quale scaturirà la griglia dei playoff.

Astro – Sulcispes 76 a 84

Punteggi parziali: 14 a 19, 26 a 15, 17 a 31, 19 a 19.

Astro: Uras, Farci 16, Tola, Atzei 8, Mennella 1, Pilia 18, Pani 28, Biggio 3, Cocco 2, Marini. All. Tonio Canalis.

Sulcispes: Cera, Borghero 10, Rasset 26, Pintus 9, Aralossi 6, Piras 12, Basciu, Peloso 4, Ingrande, Cavassa 17, Era. All. Paolo Massidda.

