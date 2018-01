La Sulcispes Sant’Antioco ha iniziato il nuovo anno con una sconfitta amara al PalaGiacomoCabras, contro la Scuola Basket Cagliari: 68 a 83.

La Sulcispes Sant’Antioco ha iniziato il nuovo anno con una sconfitta amara al PalaGiacomoCabras, contro la Scuola Basket Cagliari. I lagunari, sono stati avanti solo nel primo quarto, 19 a 12, cedendo nei successivi tre alla crescita: 11 a 28, 20 a 22 e 18 a 21.

«Siamo partiti abbastanza bene, poi abbiamo avuto un calo fisico, dovuto probabilmente alle poche sedute d’allenamento dell’ultimo periodo – spiega coach Paolo Massidda – dal secondo quarto in poi, la prestazione è peggiorata, registrando percentuali al tiro disastrose e diverse pecche in difesa. Questa fase di campionato ci porterà ad affrontare delle gare toste contro avversarie temibili, per cui occorrerà tanto sacrificio per poterle fronteggiare inoltre le assenze incidono ancora, purtroppo non abbiamo il roster al completo e quindi anche questo fattore ci ha penalizzato non poco. Considerazioni a parte – conclude il coach sulcitano -, sabato incontriamo la capolista Sinnai consapevoli che ci aspetta una sfida ostica e, seppur rimaneggiati, daremo certamente il massimo per disputare una buona partita.»

Sulcispes – Scuola Basket Cagliari 68 a 83.

Parziali: 19 a 12, 11 a 28, 20 a 22, 18 a 21.

Sulcispes Sant’Antioco: Cera 2, Rasset 16, Pintus 11, Castiglia 9, Massidda 19, Piras 5, Tosadori 4, Peloso 2, Era 0. All. Massidda.

Scuola Basket Cagliari: Garau 1, Marras 2, Badellino 15, Spano 21, Cicotto 13, Melis 12, Fancello, Piras 10, Poma 5, Brisu 2, Lorrai 2. All. De Vita.

Arbitri: Di Fortunato e Porcu.

