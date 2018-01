L’associazione SIEDAS ha indetto il Premio Internazionale SIEDAS – Sezione Fotografia – in memoria di Giovanna Talà.

L’associazione SIEDAS (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo), in collaborazione con la famiglia di Giovanna Talà e col patrocinio del Rotary Club della città di Livorno, ha indetto il Premio Internazionale SIEDAS – Sezione Fotografia – in memoria di Giovanna Talà, con lo scopo di diffondere la cultura dell’immagine come strumento capace di testimoniare, vivificandolo, l’impercettibile, e di immortalare l’anima delle cose e degli esseri viventi.

La partecipazione al Premio, aperto ai fotografi professionisti e non solo, è gratuita ed è possibile previa formalizzazione dell’iscrizione a SIEDAS come Socio simpatizzante o ordinario. L’ammissione a SIEDAS è libera e può essere richiesta tramite mail a segreteria@siedas.it .

Il tema delle fotografie è “L’anima: lo spettacolo nello spettacolo”. Verrà premiata la migliore fotografia che sarà riuscita ad immortalare la magia dell’invisibile, dei moti più profondi dell’intima essenza umana durante una messa in scena artistica (teatro, opera lirica, balletto, altra espressione performativa); il catturare lo spettacolo sublime ed ultimo dell’anima dell’artista nel momento in cui si dona al pubblico all’interno della più ampia cornice di uno spettacolo.

Le opere fotografiche, in numero massimo di tre per candidato, dovranno essere inviate, entro e non oltre le ore 24.00 del 31 maggio 2018, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: premiofotografico@siedas.it .

Sono ammesse fotografie in formato digitale e analogico, a colori e in bianco e nero, in formato jpeg. Si consiglia di inviare fotografie con profilo colore RGB delle dimensioni di max 2500 pixel nel lato maggiore e non superiore a 2 megabyte.

L’opera prima classificata si aggiudicherà il premio di € 500,00 in denaro e un attestato in pergamena. Tutti gli altri concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. I vincitori saranno contattati tramite email entro la data del 15 giugno 2018.

La mostra collettiva si svolgerà entro il mese di ottobre 2018 in una prestigiosa location che verrà comunicata, via email, ai partecipanti con almeno un mese di preavviso. Durante l’inaugurazione della collettiva si svolgerà la Cerimonia di Consegna dei Premi. I dettagli della pubblicazione del catalogo verranno resi noti soltanto agli autori delle opere selezionate.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando oppure scrivere all’indirizzo premiofotografico@siedas.it .

