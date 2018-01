Liberi e Uguali Sulcis Iglesiente: «I servizi contro le dipendenze proteggono centinaia di persone che Casapound vorrebbe escludere dalla società».

Anche la nuova formazione politica di sinistra Liberi e Uguali Sulcis Iglesiente prende posizione sulla scritta “proteggiamo i nostri figli, spostiamo il S.E.R.T” firmata CasaPound, apparsa martedì mattina a Carbonia.

«Va loro ricordato che dagli anni ’80 ad oggi, il SertT prima e il SerD dopo, hanno aiutato centinaia di uomini e donne ad affrontare il gravissimo problema della dipendenza. I fascisti del terzo millennio invece, come d’altronde quelli del secolo scorso, fanno di tutto per far scomparire “il diverso da loro” dalla società – si legge in una nota di Liberi e Uguali Sulcis Iglesiente -. Continuano a mascherarsi dietro “belle azioni” (pulizia piazze o raccolta alimentare) ma il tutto è animato dal loro spirito di odio contro “l’altro” e dalla volontà di rinchiuderli in dei ghetti.»

«Sia ben chiaro che non abbiamo alcuna intenzione di ricadere nei tragici errori del passato: sappiamo cos’è il fascismo e dobbiamo impegnarci tutti, nessuno escluso, perché non ritorni. Carbonia ha già dimostrato di essere antifascista nel suo DNA. Il fascismo l’abbiamo cacciato una volta – conclude la nota di Liberi e Uguali Sulcis Iglesiente -, lo faremo ancora usando gli strumenti di sempre: la democrazia, l’accoglienza, la solidarietà, il mutuo aiuto. etc.»

