L’incontro ristretto tra le organizzazioni sindacali nazionali e la Sider Alloys, la società che dovrebbe rilevare lo stabilimento ex Alcoa di Portovesme, fissato per la giornata di lunedì 29 gennaio, è stato rinviato. La nuova data non è stata ancora fissata. L’incontro è molto atteso per conoscere il piano industriale dell’azienda e quindi per un confronto sul numero dei dipendenti che dovrebbero far parte del progetto di rilancio produttivo. Questo confronto avrebbe dovuto avere inizio nell’incontro tenutosi lo scorso 11 gennaio ma lo stesso è stato tanto breve quanto interlocutorio. La prossima data certa già fissata è quella del 15 febbraio, quando secondo il cronoprogramma annunciato in occasione della visita del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda a Portovesme, dovrebbe essere ufficializzata l’acquisizione dello stabilimento da parte della Sider Alloys ma, al momento, contrariamente a quanto annunciato nella stessa occasione alla presenza del ministro, non è stata ancora ufficializzata l’acquisizione transitoria dello stabilimento da parte di Invitalia.

