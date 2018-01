L’on. Daniele Secondo Cocco (Art. 1 – Sdp) ha presentato un’interrogazione sulla paventata esclusione dei docenti titolari del diploma di maturità magistrale dalle graduatorie ad esaurimento ed il conseguente licenziamento di migliaia di diplomati magistrali abilitati.

«In data 20 dicembre 2017 il Consiglio di Stato a sezioni riunite ha deciso, in via definitiva, che gli insegnanti in possesso di un diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 dovranno essere esclusi dalle graduatorie a esaurimento, cioè dalle graduatorie a cui sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e che sono utilizzate per l’assunzione in ruolo – scrive Daniele Secondo Cocco – e, considerato che, prima dell’attivazione dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, l’unico titolo abilitante alla professione d’insegnante era quello rilasciato dalle Scuole e dagli Istituti Magistrali e che la decisione del Consiglio di Stato colpisce decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori della scuola italiana (decine di migliaia) con anni di precariato alle spalle e apre la strada a quello che si prospetta essere un gigantesco licenziamento di massa dei diplomati magistrali abilitati; preso atto che, nella sentenza i giudici hanno anche stabilito che le decisioni prese dovranno essere eseguite “dall’autorità amministrativa”, cioè dal ministero dell’Istruzione; che la sentenza non solo ribalta in maniera inspiegabile tutti i giudizi precedenti, ma crea una disparità di trattamento tra i diplomati magistrali che hanno ottenuto il ruolo definitivo e coloro che se lo vedono strappare via, costretti a ritornare precari e che numerosi cittadini sardi in possesso del suddetto titolo di studio si trovano in questa drammatica situazione lavorativa e che tale problematica non può trovare soluzione in ambito regionale – conclude Daniele Secondo Cocco – chiedo al presidente della Regione e all’assessore regionale della Pubblica istruzione, di sapere se siano a conoscenza di tale situazione discriminante e se intendano interloquire con il MIUR, al fine di conoscere gli intendimenti in merito alla posizione dei titolari di maturità magistrale e scongiurare il licenziamento di centinaia insegnanti sardi.»

