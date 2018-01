Nei giorni scorsi gli operai della So.Mi.Ca., a Carbonia, hanno disegnato le nuove aree di sosta, nel tratto di viale Trento compreso tra via della Vittoria e via Cannas.

Nei giorni scorsi gli operai della So.Mi.Ca., a Carbonia, hanno disegnato le nuove aree di sosta, corrispondenti a 27 stalli adibiti al parcheggio delle automobili nel tratto di viale Trento compreso tra via della Vittoria e via Cannas. La città potrà così contare su ben 137 metri in più di strisce bianche in un’area ad alta densità di traffico, lungo le due arterie stradali di via della Vittoria e viale Trento.

«Si tratta di 137 metri di nuova segnaletica stradale finalizzati a regolamentare nel miglior modo possibile le nuove aree di sosta, lasciando libero il marciapiede e restituendolo così alla sua funzione originaria, ossia quella di consentire il transito dei pedoni – ha detto l’assessore delle Manutenzioni con delega So.Mi.Ca., Gian Luca Lai -. Una misura necessaria per porre fine alla pratica, fino ad ora invalsa, di parcheggiare le automobili a cavallo tra la strada e il marciapiede, occupando quindi una parte della corsia di circolazione e una porzione dello spazio destinato al passaggio dei pedoni. Con la realizzazione di 27 nuovi stalli, gratuiti, le macchine potranno sostare nelle aree a ciò deputate.»

Inoltre, sempre in un’ottica tesa al miglioramento della viabilità, la So.Mi.Ca. ha provveduto a sistemare uno specchio stradale di fronte a via Risorgimento, in prossimità di un incrocio la cui visibilità risultava ostruita dalla presenza delle macchine parcheggiate.

