Pietro Pittalis (Forza Italia): «Sull’Agenzia Forestas, il vertice della maggioranza di centrosinistra ha partorito un topolino».

«Il vertice della maggioranza di centrosinistra ha partorito un topolino. E’ un summit che non risolve nulla, anzi, peggio, sembra allontanare la soluzione del problema, con gravissime conseguenze che si riverseranno sugli oltre 6mila lavoratori dell’Agenzia Forestas.»

Lo scrive in una nota il capogruppo regionale di Forza Italia Pietro Pittalis. «Si tratta dell’ennesima presa in giro, posto che dal vertice – aggiunge Pietro Pittalis – non è emerso alcun impegno concreto in relazione alla proposta di legge condivisa da tutti i capigruppo, il cui iter rischia di ulteriormente slittare sulla base di meri quanto assurdi e strumentali pretesti.»

«Il provvedimento va subito esitato in commissione ed approvato in Consiglio entro i prossimi giorni, onde ripristinare un minimo di giustizia sociale – conclude Pietro Pittalis – con l’estensione anche ai dipendenti dell’Agenzia Forestas, unici esclusi, del contratto pubblico regionale e approntare una soluzione al problema del dimensionamento che sta paralizzando l’attività dell’ente.»

